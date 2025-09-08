Cserbenhagyta a vizsgázó tanulóvezetőt, miután balesetet okozott

A vádirat szerint a férfi 2024. október 18-án délelőtt személygépkocsival közlekedett Szekszárdon. Az egyik útkereszteződésben a zöld jelzésnél a városközpont irányába balra kanyarodott a négysávos útra, azonban nem biztosított elsőbbséget a vele szemből szabályosan érkező és ugyanarra az útra jobbra kanyarodó, tanulóvezető által vezetett motorkerékpárnak. Az éppen vizsgázó motoros tanulót járművezető szakoktató és vizsgabiztos is kísérte a mögötte haladó autóban. A vádlott által vezetett autó sebességét észlelve a motoros a baleset elkerülése érdekében hirtelen fékezett, amely miatt egyensúlyát elveszítve az úttestre esett és a motorkerékpárja alá szorult – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A kép illusztráció.

A vádlott a motorkerékpáros elesését észlelte, az útkereszteződéshez közeli buszmegállóban az autóját lelassította. Ezt követően elhagyta a helyszínt anélkül, hogy az adatai hátrahagyta volna, illetve anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a motorkerékpáros segítségnyújtásra szorul-e.

A balesetben egyébként szerencsére senki sem sérült meg.