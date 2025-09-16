szeptember 16., kedd

Edit névnap

23°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olcsó húsnak...

1 órája

Egymilliót bukott a mórágyi férfi a „tuti lehetőséggel”

Címkék#kattintás#átverés#csalás

Egy mórágyi férfi milliós kárt szenvedett el egy online „munkalehetőség” miatt.

Teol.hu
Egymilliót bukott a mórágyi férfi a „tuti lehetőséggel”

Illusztráció: Shutterstock

A mórágyi férfi egy internetes hirdetést látott, ahol egy webáruház toborzott vállalkozó kedvű kollégákat. A munka abból állt volna, hogy a hirdetéseket kellett lájkolni és a megjelölt termékeket egy linkre kattintva megvásárolni. Az ajánlat szerint a vásárolt termékek vételárának dupláját kapta volna az új munkatárs – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írják, a kapcsolatfelvétel után sorra küldték a vásárláshoz szükséges linkeket, azokra kattintva meg is történtek a vételek. Első alkalommal vissza is utalták – a hirdetésnek megfelelően – a megvásárolt tárgy vételárának a dupláját, 22 000 forintot. Ez lehetett a beetetés, mert azután már nem a dupláját, de még a befizetett vételárat sem kapta vissza.

Gyorsan kiderült, hogy csalás történt.

Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg csalás!

A rendőrség figyelmeztet, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók! Ellenőrizzék az üzenetek feladóit! Ne kattintsanak idegenektől érkező linkre! Idegeneknek ne adják meg a személyes, banki és bankkártyaadataikat!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos információkat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu