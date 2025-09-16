Egymilliót bukott a mórágyi férfi a „tuti lehetőséggel”

A mórágyi férfi egy internetes hirdetést látott, ahol egy webáruház toborzott vállalkozó kedvű kollégákat. A munka abból állt volna, hogy a hirdetéseket kellett lájkolni és a megjelölt termékeket egy linkre kattintva megvásárolni. Az ajánlat szerint a vásárolt termékek vételárának dupláját kapta volna az új munkatárs – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írják, a kapcsolatfelvétel után sorra küldték a vásárláshoz szükséges linkeket, azokra kattintva meg is történtek a vételek. Első alkalommal vissza is utalták – a hirdetésnek megfelelően – a megvásárolt tárgy vételárának a dupláját, 22 000 forintot. Ez lehetett a beetetés, mert azután már nem a dupláját, de még a befizetett vételárat sem kapta vissza.

Gyorsan kiderült, hogy csalás történt.

Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg csalás!

A rendőrség figyelmeztet, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók! Ellenőrizzék az üzenetek feladóit! Ne kattintsanak idegenektől érkező linkre! Idegeneknek ne adják meg a személyes, banki és bankkártyaadataikat!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos információkat.