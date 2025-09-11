szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Gyerekek százai kerültek kórházba e-roller miatt

Címkék#e-roller#rolleres baleset#gyerek

Nyáron megugrott az e-rolleres balesetek száma. A sérülések jellegéről a Bethesda Gyermekkórház számolt be.

Révészné Hanol Erzsébet

Nem telik el hét anélkül, hogy ne adnánk hírt e-rolleres balesetről Tolna vármegyéből. És ezek csak azok, amelyekről a rendőrség tájékoztatást ad, számtalan olyan eset is történik, ami nem igényli a hatóságok bevonását, viszont orvosi ellátásra szükség lehet. A Bethesda Gyermekkórház adatai jól mutatják, milyen gyakran köt ki egy gyerek rendelőben elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt. Az intézményben ez év márciusa és szeptembere között 202 gyereket láttak el azt követően, hogy e-rollerrel bukott.

Fiatal e-rolleren
Sok sérülés következik be e-roller használata során
Forrás:  Shutterstock

Minden ötödik e-rolleres baleset fejsérüléssel járt

A fiatalok körében különösen népszerű közlekedési eszköz használatából eredő sérülések igen változatos képet mutatnak: a kisebb bőr- és lágyrész sérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig sok minden előfordul. Gyakori a zúzódás, a csonttörés, valamint a sisak használatának hiánya miatt az arc- és fejsérülés. A Bethesda tapasztalatai szerint minden ötödik eset fejsérülés volt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az esetek egy része műtéti beavatkozást igényelt, de többségében közepesen vagy enyhén súlyos sérüléssel végződtek a balesetek. Ugyanakkor előfordultak súlyos vagy életveszélyes sérülések is.

Szükség van a védőeszközökre

A történelem során mindig jelentek meg újabb és újabb közlekedési eszközök, aztán ahogy az emberiség felismerte azok kockázati tényezőit, sorra jöttek az olyan újítások, vagy éppen a használat során szükséges korlátozások, amelyek arra szolgáltak, hogy óvják a testi épséget, az emberi életet. Elég csak a biztonsági övre vagy a bukósisakra gondolni. Ez utóbbi a térd- és könyökvédő használatával egyetemben jó szolgálatot tehet az e-rolleresek számára is. Ám nincs olyan eszköz, ami körültekintő és kellően elővigyázatos lenne helyettük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu