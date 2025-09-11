Gyerekek százai kerültek kórházba e-roller miatt

Nem telik el hét anélkül, hogy ne adnánk hírt e-rolleres balesetről Tolna vármegyéből. És ezek csak azok, amelyekről a rendőrség tájékoztatást ad, számtalan olyan eset is történik, ami nem igényli a hatóságok bevonását, viszont orvosi ellátásra szükség lehet. A Bethesda Gyermekkórház adatai jól mutatják, milyen gyakran köt ki egy gyerek rendelőben elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt. Az intézményben ez év márciusa és szeptembere között 202 gyereket láttak el azt követően, hogy e-rollerrel bukott.

Sok sérülés következik be e-roller használata során

Forrás: Shutterstock

Minden ötödik e-rolleres baleset fejsérüléssel járt

A fiatalok körében különösen népszerű közlekedési eszköz használatából eredő sérülések igen változatos képet mutatnak: a kisebb bőr- és lágyrész sérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig sok minden előfordul. Gyakori a zúzódás, a csonttörés, valamint a sisak használatának hiánya miatt az arc- és fejsérülés. A Bethesda tapasztalatai szerint minden ötödik eset fejsérülés volt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az esetek egy része műtéti beavatkozást igényelt, de többségében közepesen vagy enyhén súlyos sérüléssel végződtek a balesetek. Ugyanakkor előfordultak súlyos vagy életveszélyes sérülések is.

Szükség van a védőeszközökre

A történelem során mindig jelentek meg újabb és újabb közlekedési eszközök, aztán ahogy az emberiség felismerte azok kockázati tényezőit, sorra jöttek az olyan újítások, vagy éppen a használat során szükséges korlátozások, amelyek arra szolgáltak, hogy óvják a testi épséget, az emberi életet. Elég csak a biztonsági övre vagy a bukósisakra gondolni. Ez utóbbi a térd- és könyökvédő használatával egyetemben jó szolgálatot tehet az e-rolleresek számára is. Ám nincs olyan eszköz, ami körültekintő és kellően elővigyázatos lenne helyettük.