Egyenesen a falnak hajtott egy autós Szekszárdon

Egy autó vezetője közlekedett szeptember 5-én a kora esti órákban Szekszárdon a Móricz Zsigmond utcában, amikor a Munkácsy utcához érve a T alakú kereszteződésben ezidáig ismeretlen okból megállás nélkül egyenesen tovább haladt, és nekiütközött az út túloldalán levő ingatlan kerítésének. A balesetben a sofőr könnyebben megsérült, a nő a biztonsági övet nem használta. A szekszárdi rendőrök vizsgálják, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta a balesetet – írja honlapján a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

