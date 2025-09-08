Baleset
Egyenesen a falnak hajtott egy autós Szekszárdon
Megállás nélkül a falnak ment az autós (Fotó: police.hu)
Egy autó vezetője közlekedett szeptember 5-én a kora esti órákban Szekszárdon a Móricz Zsigmond utcában, amikor a Munkácsy utcához érve a T alakú kereszteződésben ezidáig ismeretlen okból megállás nélkül egyenesen tovább haladt, és nekiütközött az út túloldalán levő ingatlan kerítésének. A balesetben a sofőr könnyebben megsérült, a nő a biztonsági övet nem használta. A szekszárdi rendőrök vizsgálják, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás okozta a balesetet – írja honlapján a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
