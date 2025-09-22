szeptember 22., hétfő

Vádirat

23 perce

Elcsórta ismerőse kocsiját, de nem jutott sokáig, beleszaladt egy másik autóba

A Dombóvári Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének bűntette miatt emelt vádat egy 38 éves, többszörösen büntetett előéletű férfi ellen, aki jelenleg is más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztés büntetését tölti – tájékoztatott Dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirat szerint a vádlott 2025. február 20-án kora este gyalogosan közlekedett Dombóváron, amikor észrevette egy ismerőse leparkolt személygépkocsiját. Közelebb lépve a vádlott látta, hogy az autó indítókulcsa a gyújtáskapcsolóban maradt, ezért elhatározta, hogy az ismerőse autóját saját ügyei intézése céljából használni fogja.

A vádlott egy útkereszteződéshez érve egy arra szabályosan közlekedő másik gépkocsinak ütközött (illusztráció)
Emiatt a tulajdonos, azaz a sértett tudta és beleegyezése nélkül a vádlott kinyitotta a csukott, de nem zárt vezetőoldali ajtót, a gépkocsiba beült, majd elindult vele. A sértett a lakása ablakából észlelte, hogy valaki elindította az autóját, ezért az utcára, majd a jármű után futott.

A vádlott az engedély nélkül használt autóval kisebb távolság megtétele után egy útkereszteződéshez érve egy arra szabályosan közlekedő másik gépkocsinak ütközött, majd tovább haladt, de néhány méter megtétele után megállt. Ekkor odaért a sértett, aki a már álló jármű vezető oldali ajtaját kinyitotta és az indítókulcsot kivette. A gépkocsiban anyagi kár keletkezett, amely miatt a sértett a polgári jogi igényét előterjesztette.

A különös visszaeső vádlottal szemben a járási ügyészség börtönbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását szorgalmazza a Dombóvári Járásbíróságnál.

