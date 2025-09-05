A kórházba szállítást követően életét vesztette az elgázolt férfi

Az elsőfokú felmentő ítéletet megváltoztatva, a másodfokok eljáró Szekszárdi Törvényszék halált okozó közúti baleset okozásának vétségében bűnösnek mondta ki azt a szakályi férfit, aki 2022 novemberében Hőgyészen autójával elütött egy gyalogost, aki ennek következtében pár nap múlva elhunyt. A törvényszék a vádlottat 2 év próbaidőre felfüggesztett 1 év fogházbüntetésre és 5 év közúti járművezetéstől eltiltása ítélte – áll a Szekszárdi Törvényszék közleményében.

A sértett az ütközés következtében a padkára esett. Forrás: Shutterstock

Pár nappal később a kórházban halt meg a férfi

A hetvenes évei elején járó vádlott a 65-ös számú főúton közlekedett Hőgyész belterületén, éjszakai látási viszonyok között, működő közvilágítással ellátott, nedves úttesten, gyér forgalmi viszonyok mellett. Ennek során figyelmetlensége miatt későn észlelte a vele szemben, a menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sáv szélén haladó, fekete színű nadrágot és fekete színű kabátot viselő 75 éves gyalogost. Emiatt az Opel személygépkocsi lökhárítójával és jobb első sárvédőjével, valamint jobb oldali külső visszapillantó tükrével a sértett gyalogosnak ütközött, őt elsodorta. Ezt követően a sértett az útpadkára esett. A személygépkocsi sebessége 50-51 kilométer/órában határozható meg. A baleset következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett el, kórházi kezelése során 2022. december 8-én életét vesztette.