Életveszélyessé vált egy leszakadt faág Kaposszekcsőn
Leszakadt faág veszélyeztette a közlekedést hétfő hajnalban Kaposszekcsőn, a Jókai utcában – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
A műszaki mentéshez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a járdára és úttestre is belógó faágat.
