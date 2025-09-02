szeptember 2., kedd

Tűzoltói beavatkozás

34 perce

Életveszélyessé vált egy leszakadt faág Kaposszekcsőn

Címkék#láncfűrész#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Kaposszekcső

Leszakadt faág veszélyeztette a közlekedést hétfő hajnalban Kaposszekcsőn, a Jókai utcában – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Teol.hu
Életveszélyessé vált egy leszakadt faág Kaposszekcsőn

Fotó: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A műszaki mentéshez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a járdára és úttestre is belógó faágat.

Forrás: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
