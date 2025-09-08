Baleset
9 órája
Elfáradt az e-roller, elesett a rolleres
A roller kormányoszlopa kitörött, ez okozta a balesetet (Fotó: police.hu)
Egy e-rollerrel közlekedett egy férfi a gyalog- és kerékpárúton vasárnap délelőtt Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utcában, amikor ismeretlen okból a roller kormányoszlopa kitörött. Az eszköz irányíthatatlanná vált, a férfi pedig elesett, és könnyebben megsérült – derült ki a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.
