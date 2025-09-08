szeptember 8., hétfő

Baleset

9 órája

Elfáradt az e-roller, elesett a rolleres

Címkék#rolleres#balesetek#kormány

Teol.hu
A roller kormányoszlopa kitörött, ez okozta a balesetet (Fotó: police.hu)

Egy e-rollerrel közlekedett egy férfi a gyalog- és kerékpárúton vasárnap délelőtt Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utcában, amikor ismeretlen okból a roller kormányoszlopa kitörött. Az eszköz irányíthatatlanná vált, a férfi pedig elesett, és könnyebben megsérült – derült ki a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.  

 

