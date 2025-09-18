Eltűnt 15 éves lányt keresnek a bonyhádi rendőrök

A 15 éves lány, aki a kétyi gyermekotthon lakója, 2024. június 15-én a délután engedély nélkül távozott az otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról.

Kovács Anna Beáta körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hosszú hajú, barna szemű (Fotó: police.hu)

Kovács Anna Beáta körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hosszú hajú, barna szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.

A Bonyhádi Rendőrkapitányságon a 17020-157/122/2025. KÖR. számon körözési eljárást folytatnak Kovács Anna Beáta eltűnése kapcsán. A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-550-950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.