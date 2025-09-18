38 perce
Eltűnt 15 éves lányt keresnek a bonyhádi rendőrök
A 15 éves lány, aki a kétyi gyermekotthon lakója, 2024. június 15-én a délután engedély nélkül távozott az otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról.
Kovács Anna Beáta körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hosszú hajú, barna szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.
A Bonyhádi Rendőrkapitányságon a 17020-157/122/2025. KÖR. számon körözési eljárást folytatnak Kovács Anna Beáta eltűnése kapcsán. A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-550-950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.