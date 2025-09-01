szeptember 1., hétfő

Körözés

4 órája

Eltűnt egy 15 éves lány: Ön nem látta Katát? Nagyon keresi a rendőrség

Címkék#eltűnt lány#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Kovács Kata Ingrid

A Tamási Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kovács Kata Ingrid ügyében – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Teol.hu
Eltűnt egy 15 éves lány: Ön nem látta Katát? Nagyon keresi a rendőrség

Illusztráció: Shutterstock

A 15 éves lány 2025. július 27-én a Szekszárdi Befogadó Gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnt Kovács Kata Ingrid Fotó: police.hu

Kovács Kata Ingrid körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, kék szemű, barna félhosszú hajú. Ruházata az eltűnésekor fekete nadrág, fekete póló, sportcipő volt.

A Tamási Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4-es szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöld számán, vagy a 107-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 


 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
