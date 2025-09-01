Eltűnt egy 15 éves lány: Ön nem látta Katát? Nagyon keresi a rendőrség

A 15 éves lány 2025. július 27-én a Szekszárdi Befogadó Gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnt Kovács Kata Ingrid Fotó: police.hu

Kovács Kata Ingrid körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, kék szemű, barna félhosszú hajú. Ruházata az eltűnésekor fekete nadrág, fekete póló, sportcipő volt.

A Tamási Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4-es szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöld számán, vagy a 107-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.



