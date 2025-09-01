szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

18°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyomtalanul

2 órája

Eltűnt egy 22 hónapos kislány – nagy erőkkel keresik!

Címkék#gyermek#Miske#rendőrség

Minden perc számít! Eltűnt kislányt keresnek, mindössze 22 hónapos.

Teol.hu

Szívszorító eset rázta meg Miskét és környékét: a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn szeptember 1-jén nyomtalanul eltűnt otthonából – írta meg a BAON. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket – jelenleg is hatalmas erőkkel zajlik a kutatás.

Eltűnt kislányt keresnek Miskén, mindössze 22 hónapos. Forrás: police.hu

A helyszínre folyamatosan érkeznek a különböző kutató- és mentőegységek. A BAON helyszíni tudósítójának jelzése alapján néhány perce csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozik.

A teljes írást képgalériával és videóval a BAON.hu oldalon találja!

Mint azt megírtuk, Tolna vármegyében legutóbb augusztus 20-án tűnt el egy alig kéthetes kisfiú Nagydorogon. Az események akkor váltak igazán tragikussá, amikor másnap holtan találták meg a település határában. Az elsődleges orvosi vélemény szerint pedig idegenkezűség okozta a halálát. 

A rendőrség a holttest megtalálásának másnapján sajtótájékoztatón közölte, hogy a gyermek anyját gyanúsítják a gyilkossággal. A nőt ezt követően harminc napra letartóztatásba helyezték.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu