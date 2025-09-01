Eltűnt egy 22 hónapos kislány – nagy erőkkel keresik!

Szívszorító eset rázta meg Miskét és környékét: a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn szeptember 1-jén nyomtalanul eltűnt otthonából – írta meg a BAON. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket – jelenleg is hatalmas erőkkel zajlik a kutatás.

Eltűnt kislányt keresnek Miskén, mindössze 22 hónapos. Forrás: police.hu

A helyszínre folyamatosan érkeznek a különböző kutató- és mentőegységek. A BAON helyszíni tudósítójának jelzése alapján néhány perce csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozik.

Mint azt megírtuk, Tolna vármegyében legutóbb augusztus 20-án tűnt el egy alig kéthetes kisfiú Nagydorogon. Az események akkor váltak igazán tragikussá, amikor másnap holtan találták meg a település határában. Az elsődleges orvosi vélemény szerint pedig idegenkezűség okozta a halálát.

A rendőrség a holttest megtalálásának másnapján sajtótájékoztatón közölte, hogy a gyermek anyját gyanúsítják a gyilkossággal. A nőt ezt követően harminc napra letartóztatásba helyezték.