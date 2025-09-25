szeptember 25., csütörtök

Műszaki mentési gyakorlat

18 perce

Embercsempésztől az ütközésig: elképesztő fotósorozat az M6-osról!

Címkék#balesetek#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#gyakorlat#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nagyszabású katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatot tartott szeptember 25-én az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakaszán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a társ- és együttműködő szervezetekkel, köztük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt-vel, az M6 Tolna Üzemeltető Kft-vel, a vöröskereszttel, az Országos Mentőszolgálattal és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósággal – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Teol.hu

A gyakorlatot mindvégig figyelemmel kísérte Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője, valamint dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

Műszaki mentési gyakorlat az M6-os autópályán Fotó: Szőke Péter (BM OKF)

A gyakorlat forgatókönyve szerint az M6-os autópálya érintett szakaszán, a bal pályán tömeges közlekedési baleset történt azt követően, hogy a rendőrség munkatársai embercsempészekkel szemben akartak intézkedni. Az embercsempész azonban autójával menekülni kezdett, ám egy hibás sávváltás következtében nekiütközött egy szabályosan haladó kilencszemélyes kisbusznak, amelynek utasai és sofőrje is megsérült, a gépjárművezető a járműbe szorult. Az embercsempész autója többször megpördült a tengelye körül, majd a külső sáv szalagkorlátján, a tetején állt meg. A vezető kivételével mindenki kirepült a kocsiból, négyen életüket vesztették, a sofőr az autóban rekedt. A balesetben egy másik személygépjármű is érintett volt: a külső sáv szalagkorlátját átszakítva az árokban állt meg és kigyulladt, a lángokat a sofőr nem tudta eloltani. Mindeközben a jobb pályán egy, a belső sávban haladó elektromos meghajtású gépjármű egy veszélyes anyagot szállító teherautónak ütközött, mivel sofőrje a másik oldalon történt balesetet figyelte. Ő könnyebben megsérült, a teherautó vezetőjének nem esett baja, azonban a teherautó tartályából veszélyes anyag szivárgott.  

A műszaki mentési gyakorlat fő célja az volt, hogy a részt vevő állomány gyakorolja, miként lehet a gyorsforgalmi utakon bekövetkező baleseteknél gyorsan és hatékonyan beavatkozni: az érintett járműveket minél hamarabb megközelíteni, a sérülteket szakszerűen menteni, a károkat minimalizálni, illetve az adott útszakaszt mihamarabb felszabadítani és visszaadni a forgalomnak. Szintén fontos szempont volt, hogy a társszervek és vezetőik összehangolják az ilyen helyzetekben adódó mentésirányítási és az üzemzavar elhárítását célzó feladatokat.

A gyakorlaton jelenlévők egy összehangolt beavatkozás különböző mozzanatait tekinthették meg a riasztástól a tűzoltóegységek beavatkozásáig – köztük az életmentéssel, műszaki mentéssel, veszélyesanyag-mentesítéssel kapcsolatos teendőket, az oltólándzsa használatát –, valamint élőben követhették a sérültek osztályozását és orvosi ellátását, illetve a gyakorlaton résztvevő egységek műszaki mentési feladatait.

Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok a gyakorlat befejeztével a résztvevő egységekkel közösen értékelte a látottakat, kiemelte a társszervek kárhelyszínen nyújtott összehangolt és hatékony együttműködését.

Műszaki mentési gyakorlat az M6-os autópályán

Fotók: Szőke Péter (BM OKF)

 

