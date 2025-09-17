Rabszolgaként tartotta, dolgoztatta és kínozta – sokkoló részletek derültek ki a brutális ügyről

Vezetőszáron bilincsben kísérték a bíróságra az emberkereskedelemmel vádolt férfit, aki jelenleg is börtönben van emberölés kísérlete miatt. A történet 2024 januárjában került napvilágra, amikor az akkor 59 éves áldozat – akinek nem volt hova mennie – a szomszédjától kért segítséget. Elmondta: már nem bírja tovább a veréseket, a kényszermunkát, és rosszul van. A szomszéd azonnal mentőt hívott, a kórházban pedig az orvosok megállapították, hogy a férfi életveszélyes állapotban van. A sértett részletesen beszámolt az átélt borzalmakról, amelyeket az orvosi iratok is alátámasztottak.

Az emberkereskedelemmel vádolt férfi nem engedte, hogy felvétel készüljön róla. Forrás: MW

Emberkereskedelem a mostani vád

A rendőrök gyorsan azonosították a bántalmazót: P. P.-t, akit nem ismeretlenként tartottak számon, hiszen alig néhány hónappal korábban fejeződött be ellene egy másik büntetőeljárás. Akkor emberölés bűntett kísérlete miatt állt bíróság elé, és első fokon közel tíz év börtönbüntetést kapott.