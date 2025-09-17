szeptember 17., szerda

Súlyos ügy

59 perce

Rabszolgaként tartotta, dolgoztatta és kínozta – sokkoló részletek derültek ki a brutális ügyről

Címkék#bíróság#emberkereskedelem#Decs#bűnügy

Felfoghatatlan kegyetlenségről számoltak be a Szekszárdi Törvényszéken: a 34 éves P. P. decsi lakos nem először ül a vádlottak padján, és most olyan vádakkal kell szembenéznie, amelyek még a rutinos nyomozókat is megrázták. A férfit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják, miután hónapokon keresztül dolgoztatott és bántalmazott egy hajléktalan férfit, aki végül az életéért könyörögve menekült el a házból.

Munkatársunktól

Vezetőszáron bilincsben kísérték a bíróságra az emberkereskedelemmel vádolt férfit, aki jelenleg is börtönben van emberölés kísérlete miatt.  A történet 2024 januárjában került napvilágra, amikor az akkor 59 éves áldozat – akinek nem volt hova mennie – a szomszédjától kért segítséget. Elmondta: már nem bírja tovább a veréseket, a kényszermunkát, és rosszul van. A szomszéd azonnal mentőt hívott, a kórházban pedig az orvosok megállapították, hogy a férfi életveszélyes állapotban van. A sértett részletesen beszámolt az átélt borzalmakról, amelyeket az orvosi iratok is alátámasztottak.

Az emberkereskedelemmel vádolt férfi nem engedte, hogy felvétel készüljön róla
Az emberkereskedelemmel vádolt férfi nem engedte, hogy felvétel készüljön róla. Forrás:  MW

Emberkereskedelem a mostani vád

A rendőrök gyorsan azonosították a bántalmazót: P. P.-t, akit nem ismeretlenként tartottak számon, hiszen alig néhány hónappal korábban fejeződött be ellene egy másik büntetőeljárás. Akkor emberölés bűntett kísérlete miatt állt bíróság elé, és első fokon közel tíz év börtönbüntetést kapott.

A mostani ügyben a bíróság szomszédokat és szakértőket is meghallgatott. Az igazságügyi orvosszakértő lesújtó véleménye szerint a férfi sérülései egyértelműen súlyos, rendszeres bántalmazásra utalnak. Bár az áldozat időközben más okból elhunyt, korábbi vallomása és a kórházi iratok megmaradtak, így az ügyészség szerint nincs kétség a vádlott felelőssége felől.

Kishíján embert ölt a vádlott

A vádlott nem ismeretlen a hatóságok előtt: 2022-ben azért került a rendőrség látókörébe, mert egy rokonával brutálisan megvert egy férfit Decsen. Az áldozatot egy tábla lábaként használt zártszelvénnyel ütötték vágták.

A 34 éves férfi a mostani ügy kapcsán tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy puszta emberségből fogadta be a hajléktalant. A Szekszárdi Törvényszék bírája ítéletet egyelőre nem hirdetett, az ügy folytatása október végén várható.

 

