szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képzés

1 órája

Európa legjobbjai között a Tolna vármegyei motoros rendőr

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#képzés#motoros rendőr

Tolna vármegyei motoros rendőr képviselte Magyarországot a nemzetközi képzésen magyar motoros rendőröket a nemzetközi képzésen Kovács Roland r. zászlós, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőre.

Teol.hu
Európa legjobbjai között a Tolna vármegyei motoros rendőr

Kovács Roland r. zászlós, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőre Salzburgban (Fotó: police.hu)

Az országos szakmai közlekedésrendészeti verseny motoros járőr kategóriájában a dobogó második fokára állhatott fel Kovács Roland r. zászlós. Ezzel a kiemelkedő teljesítménnyel lehetőséget kapott arra is, hogy szeptember 9-10. között, az Osztrák Köztársaság Belügyminisztériuma és a Salzburgi Rendőri Igazgatóság által Salzburgban megszervezett VIII. nemzetközi rendőrmotoros közlekedésbiztonsági képzésen képviselje Magyarországot  – derült ki a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

Az Ausztriában megtartott tréningen 16 ország közel 120 motoros járőre vett részt. A kétnapos program első napját a Salzburgringen töltötték, ahol az akadályokkal tűzdelt vezetéstechnikai pályán kellett feladatokat megoldani a motorosoknak. A második napon távmotorozáson vettek részt a rendőrök, mely a motorosok kedvelt helyén, az alpesi panorámaúton, Glossglockneren vezetett keresztül.  

A kétnapos képzés a tolna vármegyei egyenruhás számára számos hasznos tapasztalatot, új ismeretségeket és egy nagy kalandot adott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu