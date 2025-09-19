Európa legjobbjai között a Tolna vármegyei motoros rendőr

Az országos szakmai közlekedésrendészeti verseny motoros járőr kategóriájában a dobogó második fokára állhatott fel Kovács Roland r. zászlós. Ezzel a kiemelkedő teljesítménnyel lehetőséget kapott arra is, hogy szeptember 9-10. között, az Osztrák Köztársaság Belügyminisztériuma és a Salzburgi Rendőri Igazgatóság által Salzburgban megszervezett VIII. nemzetközi rendőrmotoros közlekedésbiztonsági képzésen képviselje Magyarországot – derült ki a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

Az Ausztriában megtartott tréningen 16 ország közel 120 motoros járőre vett részt. A kétnapos program első napját a Salzburgringen töltötték, ahol az akadályokkal tűzdelt vezetéstechnikai pályán kellett feladatokat megoldani a motorosoknak. A második napon távmotorozáson vettek részt a rendőrök, mely a motorosok kedvelt helyén, az alpesi panorámaúton, Glossglockneren vezetett keresztül.

A kétnapos képzés a tolna vármegyei egyenruhás számára számos hasznos tapasztalatot, új ismeretségeket és egy nagy kalandot adott.