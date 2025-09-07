Életveszélyes támadás áldozata lett egy rendőr a kocsmai verekedéskor

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A fekete krónika lapjain visszatérő bűnesetek a bicskázások. Magyarkeszi kocsmájában késsel támadtak egy rendőrre

Forrás: Getty Images

Hajdan rovatunk hírei a hétköznapok tragédiáit tükrözik. A szolgálatát ellátó rendőr életveszélyes támadás áldozata lett Magyarkesziben egy fékevesztett kocsmai verekedéskor; a személyes viszályok Szekszárd határában véres bicskázásba torkolltak; a hétköznapi munka és játék is halálos kimenetelű lehetett, ahogy azt két gyermek végzete igazolja. A törvénykezés világában is akadtak figyelemre méltó mozzanatok: a hóhér, Báli Mihály, miközben mások életét a végső pillanatban a kezében tartotta, saját életét előrelátó módon biztosította.

Fekete krónika, bicskázásokkal

Megvert rendőr. Szakács István magyarkeszi községi rendőr éjjeli szolgálatának teljesítése közben a korcsmába is bement, hogy a korcsmárost és a vendégeket a zárórára figyelmeztesse. Az ott mulató Haszonics Ferenc és Haszonics József ahelyett, hogy a rendű felszólítására elhagyták volna a korcsmát, neki estek Szakácsnak, földhöz vágva ütötték-verték, sőt több késszúrást is ejtettek testén. A fékevesztett korcsmái mulatozók ellen megtették a megtorló lépéseket a szekszárdi kir. ügyészségnél. (Tolnavármegye, 1905. szeptember 17.)

Késszúrások. A csatári völgyben Csabai József és Pollermann István szekszárdi lakosok összekülönböztek és Csabai József úgy megszurkálta Pollermann Istvánt, hogy 2—3 hétig nyomhatja az ágyat. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. szeptember 14.)

Gyermekeket ért el a végzet

Agyonnyomta a zsák. Sáfrán József Kistengelicz pusztai béres, János nevű 5 éves fia múlt pénteken, a gabonával megrakott szekérről, miután egy zsák megcsúszott alatta, leesett. A tele zsák a derekára esett a kis fiúnak a ki pár óra múlva meghalt. (Közérdek, 1905. szeptember 9.)

Elgázolt csecsemő. Matkovics Piroska koppányszántói 1 éves csecsemő boldogan játszadozott a porban. Még édesanyja a szobában járt, Keszthelyi József kocsival keresztülhajtott a szerencsétlen kis gyermeken. A csecsemő néhány perc múlva a kétségbeesett anya karjai között lehelte ki lelkét. (Tolnavármegye, 1905. szeptember 17.)