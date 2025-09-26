szeptember 26., péntek

Teol.hu podcast

1 órája

Felszínre kerültek a kincsek

Címkék#kincs#teol podcast#múzeumi#Wosinsky Mór Múzeum

Tolna vármegye földje évszázadok óta őrzi múltunk emlékeit.

Kutny Gábor

A régészeti feltárások és a múzeumi munka nem csupán a szakemberek szűk körét érintik: mindannyiunk történetéhez tartoznak. Erről mesélt Ódor János, a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum igazgatója, akivel az ásatásoktól a szekszárdi szarkofág másolatán át egészen a most zajló Múzeumok Őszi Fesztiváljáig sok mindenről szó esett. A múzeumigazgatóval Kutny Gábor beszélgetett.

Ódor János volt a TEOL Podcast vendége
Fotó: A szerző felvétele

 

