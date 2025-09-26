Teol.hu podcast
1 órája
Felszínre kerültek a kincsek
Tolna vármegye földje évszázadok óta őrzi múltunk emlékeit.
A régészeti feltárások és a múzeumi munka nem csupán a szakemberek szűk körét érintik: mindannyiunk történetéhez tartoznak. Erről mesélt Ódor János, a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum igazgatója, akivel az ásatásoktól a szekszárdi szarkofág másolatán át egészen a most zajló Múzeumok Őszi Fesztiváljáig sok mindenről szó esett. A múzeumigazgatóval Kutny Gábor beszélgetett.
Teol.hu podcast
- Most már mindig ilyen pokoli lesz a nyár? Dr. Gabi Géza volt a podcast vendég
- A szőlő halálos veszedelme, Tolnában még nincs nagy baj
- Szekszárd legnagyobb ünnepe: startolnak a szüreti napok (galéria)
- Egy építész, aki remek pálinkát főz
- Ennio Morriconéval játszott, majd Ironman lett
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre