Pusztító lángok
1 órája
Füstbe borult Kakasd határa – Óriási lángok csaptak fel a 6-os útnál
A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották.
Kakasdon, a 6-os számú főút 149. kilométerénél ötven négyzetméteren tarló és bozótos égett kedden délután.
A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
