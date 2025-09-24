Füstbe borult Kakasd határa – Óriási lángok csaptak fel a 6-os útnál

Kakasdon, a 6-os számú főút 149. kilométerénél ötven négyzetméteren tarló és bozótos égett kedden délután.

Ötven négyzetméteren pusztítottak a lángok Kakasd határában

Forrás: TVMKI

A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.