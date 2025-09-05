Gerendák égtek egy pincében Pakson

Szekszárdon egy Szüret utcai pincét öntött el a víz, míg Tolnán a mentőszolgálat kérésére egy beteg mozgatásához riasztották a tűzoltókat.

Hordók alá fektetett gerendák égtek csütörtök este Pakson, egy Lánc utcai pincében. A tűzeset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik füsteltávolító ventilátor használata mellett hatoltak be a pincébe, majd egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.