Tűzeset

1 órája

Gerendák égtek egy pincében Pakson

Két tűzeset mellett két műszaki mentés adott munkát a vármegyei tűzoltóegységeknek szeptember negyedikén – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Teol.hu
Gerendák égtek egy pincében Pakson

Illusztráció Forrás: Shutterstock

Szekszárdon egy Szüret utcai pincét öntött el a víz, míg Tolnán a mentőszolgálat kérésére egy beteg mozgatásához riasztották a tűzoltókat.

Hordók alá fektetett gerendák égtek csütörtök este Pakson, egy Lánc utcai pincében. A tűzeset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik füsteltávolító ventilátor használata mellett hatoltak be a pincébe, majd egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.

