Borzalmas részletek derültek ki a miskei kislány haláláról – a nagyszülők megtörten nyilatkoztak
A 22 hónapos Hanna tragikus halála egész Bács-Kiskun vármegyét megrázta. A kislányt hétfő este holtan találták meg, miután egész nap rendőrök, speciális mentőcsapatok és civilek kutattak utána. A gyilkossággal gyanúsított nevelőapát kedden délelőtt elfogták a rendőrök. A gyászoló nagyszülők és a kutató-mentők vezetője is megszólalt a kegyetlen gyerekgyilkosság kapcsán.
A kislány vér szerinti apjának szülei Simontornyán élnek. A nagymama könnyeivel küszködve nyilatkozott. Azt mondta, borzalmasan megviseli őket a kisunokájuk brutális halála. A férje már három sztrókon is átesett, és korábban egy kisgyermeküket is elveszítették. Most, a gyerekgyilkosság miatt újra felfoghatatlan fájdalmat kell átélniük. A család férfi tagjai közül többen is Miskén töltötték a keddi napot. Mindannyian az elkövetőt keresték. A nagypapa azt mondta, a kegyetlen férfi jobban járt azzal, hogy végül a rendőrök fogták el.
Egy falubeli férfi arról beszélt portálunknak, hogy többször is látta a gyermeket, az édesapjával és a nagyszüleivel a kisvárosban. Mindig boldognak tűntek, és a család nagyon óvta a kicsit.
Szekszárdi kutató-mentők találták meg
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület hétfő délután kapott riasztást. Badacsonyi László elnök részletesen ismertette a keresés menetét:
– 2025. szeptember 1-jén, hétfőn 17 óra körül érkezett a felkérés, hogy csatlakozzunk a miskei kereséshez. Fél órán belül nyolc fővel, technikai eszközökkel és egy személykereső kutyával indultunk a helyszínre. A rendőrséggel egyeztetve szagminta rögzítés után indítottuk el a kutyát, amely rövid időn belül rátalált a gyermekre.
Az elnök kiemelte: a helyszínen több mentőcsapat és rengeteg civil önkéntes dolgozott együtt. – Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki részt vett a keresésben. Külön hálásak vagyunk a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnek a gyors segítségért – hangsúlyozta.
Elfogták a gyerekgyilkossággal gyanúsított nevelőapát
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden közölte: a gyilkossággal gyanúsított nevelőapát, J. Dávidot délelőtt 11 órakor fogták el Miskén. A férfi a településen rejtőzött el, de a Hírös kommandósok akciójának nem tudott ellenállni – írta a baon.hu.
A nyomozás emberölés bűntettének gyanújával folyik.
