Őrangyalok

2 órája

Hajnalban csaptak fel a lángok a város óvodájában

Rövid zárlat okozhatta azt a tüzet, amely kedden hajnalban ütött ki a dunaföldvári óvodában. Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett nagyobb baj.

Révészné Hanol Erzsébet

Tűz ütött ki kedden hajnalban a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Kossuth Lajos utcai telephelyén. A szerencsésen végződő esetről Úr-Hosszú Edina igazgató elmondta, hogy szeptember 16-án hajnali 3 óra után jelzett be a füstérzékelő. Az intézmény karbantartója rövid időn belül a helyszínre ért, és közben értesítette őt is. Az óvodához érve tüzet már nem tapasztaltak, viszont a füsttől alig lehetett látni az épületben. Valószínűleg egy rövid zárlat okozta a bajt a konyhában lévő villanytűzhelynél, amelyen műanyag dobozok voltak felhalmozva. Azok elégtek, és a tűzhely mellett lévő szék is megégett. A szerencsés kimenetel annak köszönhető, hogy nem volt akkora a hőterhelés, hogy a lángok más berendezési tárgyakra is át tudtak volna terjedni, és a tűz elhasználta a helyiség oxigénjét, így befulladt, és nem történt nagyobb baj. Tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, de a kalocsai tűzoltók átvizsgálták a helyszínt.

Az óvoda konyhájában keletkezett a tűz
Forrás: Part-Oldalak Kulturális Egylet (Facebook)

A füst miatt jelenleg két csoportszobát nem lehet használni, a gyerekek elhelyezésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ajánlotta fel a tanodáját, és hétfőtől a harmadik csoport óvodásait is ott várják, amíg tart a felújítás. Nagyon sokan ajánlották fel a segítségüket már aznap, szülők jöttek pakolni, takarítani. Festésre, fertőtlenítésre lesz szükség, a konyhában bútorcserére, a csoportszobákban újra kell lakkozni a parkettát. Úr-Hosszú Edina szerint a gyerekek őrangyalai ezúttal is vigyáztak rájuk és megóvták őket a nagyobb bajtól.

 

