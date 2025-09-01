Saját traktorja alatt lelte halálát egy férfi Nagyszékelynél

A hőség, a figyelmetlenség és a mezőgazdasági munkák felerősödése egyaránt hozzájárult a tragédiákhoz. Halálos balesetek idén nyáron.

Szörnyű nyári halálos traktorbaleset A beszámolók szerint a traktort vezető férfinak szívproblémái voltak. Lehet, hogy rosszullét is hozzájárulhatott a tragédiához. Halálos balesetek :2025 nyara. Fotó: TEOL

Nagymányok és Majos között augusztus huszonnyolcadikán, csütörtök este egy hatvanéves szekszárdi férfi vesztette életét egy közúti balesetben. A részletek szerint az úton egy balra ívelő kanyarban letért az útról és felborult. A jármű egyetlen utasa volt, a helyszínen hunyt el. A nyári időszakban különösen sok halálos baleset történt az országban mezőgazdasági munkák közben. Egy esetben egy traktoros Nagyszékely külterületén vesztette életét júniusban, amikor a vezetőfülke nélküli traktorral, magántulajdonban lévő legelő kaszálása közben árokba borult, a jármű pedig rázuhant.

Halálos baleset a vasúti átjáróban. Az idős női sofőr feltehetően a felkelő nap vakító fénye miatt nem érzékelte a tilos jelzést.

Közúti balesetek

Több Tolna vármegyei vonatkozású közúti halálos közlekedési baleset is történt: