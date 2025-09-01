42 perce
Saját traktorja alatt lelte halálát egy férfi Nagyszékelynél
Az idei nyár tragikus események sorozatát hozta térségünkben, ahol több halálos kimenetelű közlekedési és mezőgazdasági baleset is történt. Halálos balesetek, amelyek Tolna vármegyében történtek, vagy azokkal, akik innen származnak, valamint próbáltak rajtuk segíteni.
A hőség, a figyelmetlenség és a mezőgazdasági munkák felerősödése egyaránt hozzájárult a tragédiákhoz. Halálos balesetek idén nyáron.
Halálos balesetek
Nagymányok és Majos között augusztus huszonnyolcadikán, csütörtök este egy hatvanéves szekszárdi férfi vesztette életét egy közúti balesetben. A részletek szerint az úton egy balra ívelő kanyarban letért az útról és felborult. A jármű egyetlen utasa volt, a helyszínen hunyt el. A nyári időszakban különösen sok halálos baleset történt az országban mezőgazdasági munkák közben. Egy esetben egy traktoros Nagyszékely külterületén vesztette életét júniusban, amikor a vezetőfülke nélküli traktorral, magántulajdonban lévő legelő kaszálása közben árokba borult, a jármű pedig rázuhant.
Közúti balesetek
Több Tolna vármegyei vonatkozású közúti halálos közlekedési baleset is történt:
- Decsen, a Haladás utcai vasúti átjáróban júniusban hetvennyolc éves nő vesztette életét, amikor autójával a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróba hajtott, és fékezés nélkül összeütközött az Őcsény felé tartó személyvonattal
- Bácsbokod és Csávoly között fiatal nő autójával lesodródott az útról és egy fának csapódott júniusban. A tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból a harmincas éveiben járó édesanyát, akit szekszárdi légimentők is próbáltak megmenteni, ám sajnos a helyszínen meghalt. A családot és a közösséget mélyen megrázta a tragédia.
- Huszonkét évesen veszítette életét egy banális, tragédiában Előszálláson, Varga Zsombor, a Paksi FC korábbi labdarúgója. A szörnyű haláleset augusztusban történt.
- Életét vesztette az az ember, akit elgázolt a vonat Attalán júniusban.
Szabolcsnak esélye sem volt – brutális balesetben halt meg (videóval)
Mit tehetünk a hasonló tragédiák megelőzéséért?
A balesetek többsége megelőzhető lenne néhány alapvető szabály betartásával:
- Mindig tartsuk be a sebességhatárokat, különösen kanyarokban, vasúti átjáróknál és mezőgazdasági területeken
- Ne vezessünk fáradtan vagy figyelmetlenül – mindig próbálunk éberen a kormánynál lenni
- Használjunk biztonsági övet, még rövid távokon is
- Traktorral vagy mezőgazdasági géppel közlekedve mindig gondoskodjunk a megfelelő világításról és láthatóságról
- Kerüljük az előzést beláthatatlan útszakaszokon, és mindig győződjünk meg a manőver biztonságáról
A közlekedés nemcsak technikai, hanem emberi felelősség is. Egy pillanatnyi figyelmetlenség életeket követelhet. Legyünk türelmesek, előrelátók és körültekintők az utakon!