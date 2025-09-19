Az emberek biztonsága a határon kezdődik – határvadászokat toboroz a rendőrség

A vármegye rendőrei a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztatják az érdeklődőket. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket. A határvadász képzéssel kapcsolatban ide kattintva informálódhatnak.

A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken), vagy a 06-20-287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Emailen a [email protected] címen lehet információkat kérni. Érdeklődni lehet továbbá, a rendőrség új online felületén, a www.karrier.police.hu –n.

Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.

A toborzás szeptember negyedik hetében is folytatódik. Szeptember 24-én Dombóváron, 25-én Bonyhádon és Tamásiban, 26-án Simontornyán várják kollégáink a határvadász munka iránt érdeklődőket.