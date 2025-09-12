1 órája
Nőnek adtak ki magát – hetven embert simán átvert a 62 éves férfi!
Befejezték a nyomozást a paksi rendőrök egy szabolcsi férfival szemben, aki 70 gyanútlan vásárlót tévesztett meg egy online piactéren.
Még 2023 tavaszán indult eljárás egy paksi nő feljelentése alapján, aki egy internetes hirdetést látva átmeneti kabátot szeretett volna vásárolni. Elutalta a női néven hirdető eladónak a termék árát, de az nem érkezett meg, a pénzét nem kapta vissza, és a hirdető is elérhetetlenné vált. A csaló 8500 forinttal rövidítette meg – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A nyomozók kezdték felgöngyölíteni a szálakat, és kiderítették, hogy egy akkor 62 éves nyíregyházi férfi kínálta portékáit egy női profil mögé bújva. Alkalmanként 8500 és 19 500 forint közötti összegeket csalt ki a mit sem sejtő vevőktől. Többnyire márkás női ruhákat, táskákat, pénztárcát hirdetett, de azokkal soha nem rendelkezett. Mivel a lakcímén és tartózkodási helyein nem érték el, és számos idézés ellenére sem jelent meg a Paksi Rendőrkapitányságon, körözést adtak ki ellene. Mikor ezt megtudta, önként jelentkezett a hatóságnál, ahol az addig felgöngyölített ügyekben hallgatták ki.
Közben több szálon folyt az adatgyűjtés, de a férfi ismét ismeretlen helyre távozott, idézéseit sem vette át. Végül idén júliusban állították elő, és további csalások miatt is kihallgatták.
A Paksi Rendőrkapitányságon a napokban fejezték be a vizsgálatot, majd vádindítványi javaslattal küldték meg az ügyészségnek.
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére. Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.