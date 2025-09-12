Nőnek adtak ki magát – hetven embert simán átvert a 62 éves férfi!

Még 2023 tavaszán indult eljárás egy paksi nő feljelentése alapján, aki egy internetes hirdetést látva átmeneti kabátot szeretett volna vásárolni. Elutalta a női néven hirdető eladónak a termék árát, de az nem érkezett meg, a pénzét nem kapta vissza, és a hirdető is elérhetetlenné vált. A csaló 8500 forinttal rövidítette meg – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A kép illusztráció.

A nyomozók kezdték felgöngyölíteni a szálakat, és kiderítették, hogy egy akkor 62 éves nyíregyházi férfi kínálta portékáit egy női profil mögé bújva. Alkalmanként 8500 és 19 500 forint közötti összegeket csalt ki a mit sem sejtő vevőktől. Többnyire márkás női ruhákat, táskákat, pénztárcát hirdetett, de azokkal soha nem rendelkezett. Mivel a lakcímén és tartózkodási helyein nem érték el, és számos idézés ellenére sem jelent meg a Paksi Rendőrkapitányságon, körözést adtak ki ellene. Mikor ezt megtudta, önként jelentkezett a hatóságnál, ahol az addig felgöngyölített ügyekben hallgatták ki.

Közben több szálon folyt az adatgyűjtés, de a férfi ismét ismeretlen helyre távozott, idézéseit sem vette át. Végül idén júliusban állították elő, és további csalások miatt is kihallgatták.

A Paksi Rendőrkapitányságon a napokban fejezték be a vizsgálatot, majd vádindítványi javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére. Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.