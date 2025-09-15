Hiába várta édesanyja – állásinterjúra indult, azóta már a rendőrség körözi

Szekszárdról utazott Pécsre egy állás miatt − édesanyjához már nem ért oda a fiatal férfi. Kiadták a körözést, de továbbra sem találják Jácintot – írja a bama.hu.

Fotó: MW/illusztráció

A Tamási Rendőrkapitányság adott ki körözést a 38 éves Mozolai Jácint keresése kapcsán. A férfi szeptember 12-én tűnt el, amikor is Szekszárdról Pécsre utazott egy állásinterjú miatt, ezt követően pedig Simontornyára kellett volna megérkeznie − ám ott hiába várta édesanyja, nyom nélkül eltűnt – olvasható a Baranya vármegyei hírportálon. Az ügy további részleteit és Jácint fotóját a bama.hu közölte le.