Egy Bátaszék Lajvéren élő férfi kért rendőri segítséget, mert a hétvégén, mikor egy táncos rendezvényről hazaért, észlelte, hogy a házuk elől eltűnt a közel 9 millió forint értékű autójuk. A sértett, amikor be akart menni az ingatlanba, azt is észrevette, hogy a bejárati ajtót felfeszítette valaki. Az is gyorsan kiderült, hogy miért. Az ismeretlen a kocsi kulcsát kereste, és meg is találta, ugyanis az autóval együtt a lakásban tárolt indítókulcs is eltűnt.

Húsz perc alatt bukott le az autótolvaj Forrás: police.hu

A bejelentés után azonnal elrendelték az autó országos körözését. A bajai egyenruhások alig 20 perccel ezután, Baján meg is állították a lopott kocsit. A jármű sofőrje egy 18 éves bátaszéki fiú volt, aki ismeri a sértettet. Vele utazott 15 éves ismerőse is, akit ő hívott el az autólopás után késő este kocsikázni. A bács-kiskuni rendőrök azonnal előállították a tolvajt és utasát. A 18 éves sofőrt gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele bűntett elkövetése miatt. A fiú nem volt bőbeszédű, nem tett vallomást. A szekszárdi nyomozók vizsgálják, hogy milyen szándékkal tört be az ingatlanba, így további bűncselekmények elkövetése miatt is indulhat ellene eljárás.

A kocsit a nyomozók lefoglalták, és a tulajdonosának sértetlenül vissza is adták.