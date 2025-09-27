Nem menekülhetett
2 órája
Így fogták el a padláson bujkáló férfit a rendőrök (videóval)
Egy padláson bujkáló férfi elfogásáról tett fel egy videót a közösségi oldalra a Tolna vármegyei rendőrség.
A videón az látszik, hogy a rendőrök egy téglafal mögött találnak rá az alsónadrágban rejtőzködő férfire. Azt, hogy a fiatalembert miért keresték és mi volt a bűne, a videóban nem közli a rendőrség. Amint beszámolnak róla, természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat.
