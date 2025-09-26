Iskolaőr állította meg a körözött 14 éves fiút

Egy szekszárdi iskola szolgálatban lévő iskolaőre jelezte szeptember 25-én, hogy egy körözött fiút lát az iskolában. A fiatal korábban az egyik Tolna vármegyei gyermekotthonból szökött meg, ezért a Szekszárdi Rendőrkapitányság az eltűnése miatt körözést rendelt el.

A 14 éves fiú a középiskolában egy építkezésen dolgozott. Az iskolaőr ezt észlelve értesítette a szekszárdi járőröket, és a fiatalt visszatartotta az egyenruhások kiérkezéséig.

A járőrök a Szekszárdi Rendőrkapitányságra előállították, meghallgatták és a gyermekotthon nevelőjének átadták.