Gyermekotthonból szökött el

24 perce

Iskolaőr állította meg a körözött 14 éves fiút

Címkék#járőr#gyermekotthon#fiú

A rendőrök kiérkezéséig visszatartotta a szökött fiatalt – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
Iskolaőr állította meg a körözött 14 éves fiút

Forrás: police.hu

Egy szekszárdi iskola szolgálatban lévő iskolaőre jelezte szeptember 25-én, hogy egy körözött fiút lát az iskolában. A fiatal korábban az egyik Tolna vármegyei gyermekotthonból szökött meg, ezért a Szekszárdi Rendőrkapitányság az eltűnése miatt körözést rendelt el.

A 14 éves fiú a középiskolában egy építkezésen dolgozott. Az iskolaőr ezt észlelve értesítette a szekszárdi járőröket, és a fiatalt visszatartotta az egyenruhások kiérkezéséig.

A járőrök a Szekszárdi Rendőrkapitányságra előállították, meghallgatták és a gyermekotthon nevelőjének átadták.

