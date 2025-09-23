Indulj kérlek – kiabálta a motorháztetőbe csimpaszkodó ittas férfi

Veszekedésnek indult, ám súlyos sérülés és bírósági eljárás lett a vége egy pár estéjének. Az ügyben kedden hozott elsőfokú ítéletet a Tamási Járásbíróság, ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt elmarasztalva a vádlottat. A nő és élettársa, a sértett, valamint egy barátnője szeszes italt fogyasztottak 2022. november 7-én, az esti órákban. Miután az alkohol hatása alatt a férfi összeszólalkozott a két nővel, futva távozott a helyszínről az éjszakai órákban. A vádlott és barátnője Tamási lakott területén belül autóval a keresésére indultak, és utol is érték. Amikor a nő megállat a kocsival, a férfi a jármű motorháztetőjére mászott, felhúzta a lábait, és két kezével annak szélébe kapaszkodott, és azt kiabálta, hogy „indulj kérlek”.

Az autó, amelynek a motorháztetőjére felmászott a férfi. Az ügyben kedden született ítélet

Még nem jogerős az ítélet

Ezt követően a vádlott nagyon kis sebességgel 2-3 métert gurult előre, majd finoman megállt. Ezután a már álló járműről a sértett lecsúszott, az úttest aszfalt burkolatára esett és súlyos sérüléseket, a koponya csontjainak többszörös törését, a VI. nyakcsigolya törését, agyzúzódást szenvedett el. A sértett sérüléseinek gyógytartama 8-9 hónapra tehető. A vádlott vérének etilalkohol koncentrációja a cselekmény időpontjában 1.92 g/liter (ezrelék) volt, amely nála közepes fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.

A bíróság igazságügyi orvos szakértő meghallgatását követően arra a megállapításra jutott, hogy miután a férfi a már álló helyzetben lévő autóról csúszott szerencsétlen módon le, a bekövetkezett sérülések nem állnak ok-okozati viszonyban a jármű vezetésével, így a vádlott felelőssége a káros következmények tekintetében kétséget kizáróan bizonyítható módon nem volt megállapítható.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője azt tudomásul vette, az ügyész gondolkodási időt tartott fenn a nyilatkozattételre.