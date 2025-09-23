szeptember 23., kedd

Ítélet

3 órája

Indulj kérlek – kiabálta a motorháztetőbe csimpaszkodó ittas férfi

Vígjátékokba illő jelenetsor fordult át szinte tragédiába. Egy veszekedés fajult el olyannyira, hogy abból súlyos sérülés, majd pedig bírósági ügy lett, amelyben kedden született elsőfokú ítélet.

Révészné Hanol Erzsébet

Veszekedésnek indult, ám súlyos sérülés és bírósági eljárás lett a vége egy pár estéjének. Az ügyben kedden hozott elsőfokú ítéletet a Tamási Járásbíróság, ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt elmarasztalva a vádlottat. A nő és élettársa, a sértett, valamint egy barátnője szeszes italt fogyasztottak 2022. november 7-én, az esti órákban. Miután az alkohol hatása alatt a férfi összeszólalkozott a két nővel, futva távozott a helyszínről az éjszakai órákban. A vádlott és barátnője Tamási lakott területén belül autóval a keresésére indultak, és utol is érték. Amikor a nő megállat a kocsival, a férfi a jármű motorháztetőjére mászott, felhúzta a lábait, és két kezével annak szélébe kapaszkodott, és azt kiabálta, hogy „indulj kérlek”.

Ítélet született. A képen a szóban forgó autó
Az autó, amelynek a motorháztetőjére felmászott a férfi. Az ügyben kedden született ítélet

Még nem jogerős az ítélet

Ezt követően a vádlott nagyon kis sebességgel 2-3 métert gurult előre, majd finoman megállt. Ezután a már álló járműről a sértett lecsúszott, az úttest aszfalt burkolatára esett és súlyos sérüléseket, a koponya csontjainak többszörös törését, a VI. nyakcsigolya törését, agyzúzódást szenvedett el. A sértett sérüléseinek gyógytartama 8-9 hónapra tehető. A vádlott vérének etilalkohol koncentrációja a cselekmény időpontjában 1.92 g/liter (ezrelék) volt, amely nála közepes fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.

A bíróság igazságügyi orvos szakértő meghallgatását követően arra a megállapításra jutott, hogy miután a férfi a már álló helyzetben lévő autóról csúszott szerencsétlen módon le, a bekövetkezett sérülések nem állnak ok-okozati viszonyban a jármű vezetésével, így a vádlott felelőssége a káros következmények tekintetében kétséget kizáróan bizonyítható módon nem volt megállapítható.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője azt tudomásul vette, az ügyész gondolkodási időt tartott fenn a nyilatkozattételre.

 

