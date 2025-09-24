szeptember 24., szerda

Ügyészség

1 órája

Ittasan balesetet okozott, azonnal ugrott a jogsi

Címkék#Tolna Vármegyei Főügyészség#balesetek#ittas vezetés#alkohol#vádlott

A Szekszárdi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy 64 éves szekszárdi férfi ellen, aki 45 éve rendelkezik vezetői engedéllyel – tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség ügyésze.

Teol.hu
Ittasan balesetet okozott, azonnal ugrott a jogsi

Ittasan balesetet okozott a férfi (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A vádlott 2025. április 26-án délelőtt, Szekszárd lakott területén belül saját gépkocsijával ittas állapotban vett részt a közúti közlekedésben, a szervezetében alkohol volt. Az egyik kereszteződésben történő kikanyarodás során a jelzőtábla ellenére a vádlott nem adott elsőbbséget a neki balról szabályosan érkező járműnek, amely miatt kocsijával a másik autónak ütközött. Személyi sérülés nem történt, azonban mindkét autóban anyagi kár keletkezett. Az intézkedő rendőrök a vádlott vezetői engedélyét a helyszínen elvették.

A szakértői vélemény alapján a vádlott a vezetéskor súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A vádlott cselekményével megszegte a KRESZ azon szabályát, mely szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől határozott időre eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.

 

