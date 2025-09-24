Ittasan balesetet okozott, azonnal ugrott a jogsi

A vádlott 2025. április 26-án délelőtt, Szekszárd lakott területén belül saját gépkocsijával ittas állapotban vett részt a közúti közlekedésben, a szervezetében alkohol volt. Az egyik kereszteződésben történő kikanyarodás során a jelzőtábla ellenére a vádlott nem adott elsőbbséget a neki balról szabályosan érkező járműnek, amely miatt kocsijával a másik autónak ütközött. Személyi sérülés nem történt, azonban mindkét autóban anyagi kár keletkezett. Az intézkedő rendőrök a vádlott vezetői engedélyét a helyszínen elvették.

A szakértői vélemény alapján a vádlott a vezetéskor súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A vádlott cselekményével megszegte a KRESZ azon szabályát, mely szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

A büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől határozott időre eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.