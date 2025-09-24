szeptember 24., szerda

Julika néni, a rendőrség gépírónője: 37 év szolgálat, 90 év szeretet (videó)

Címkék#nyugállományú#szolgálat#rendőrség

Wohl Istvánné nyugalmazott rendőr főtörzsőrmestert 90. születésnapján köszöntötte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Julika néni, a rendőrség gépírónője: 37 év szolgálat, 90 év szeretet (videó)

Forrás: police.hu

Tolna vármegye egyik legidősebb nyugállományú rendőre, Wohl Istvánné szeptember 22-én ünnepelte 90. születésnapját. Julika néni hosszú évtizedeken át, 1953 novemberétől egészen nyugdíjba vonulásáig, 1990. szeptember 1-ig szolgált a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. A közel 37 év alatt dolgozott írnokként, majd gépírónőként is. Pályafutása alatt többször kapott jutalmat, kitüntetést is. Julika néni férje szintén rendőr volt. Az ünnepelt elmondta, hogy a hosszú élet titka a testmozgás, a család és a szeretet, hobbija a rajzolás, szekszárdi lakásában minden fal telis-tele van a rajzaival.

A kerek évforduló alkalmából meglátogatta és köszöntötte az ünnepeltet dr. Hablicsek Nikoletta r. ezredes, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya is, amit a születésnapos meghatottan köszönt meg.

 

