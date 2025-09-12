43 perce
Borzalom: késsel, a gyerekei előtt szurkálta az élettársát a TEK által elfogott férfi
Megdöbbentő részletek derültek ki arról a férfiról, akit múlt hét csütörtökön Szekszárdon nagyszabású rendőri akció keretében, a Terrorelhárítási Központ bevonásával fogtak el. A gyanú szerint az erőszakos férfi élettársát több alkalommal is bántalmazta, olykor a gyerekei szeme láttára. A TV2 Tények információi szerint volt olyan alkalom, amikor a nő ellen késsel támadt, és szurkálni kezdte. A kapcsolati erőszak Szekszárdon hosszú hónapok óta tartott.
Amint azt a hét elején megírtuk: egy helyi asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta mind lelkileg, mind testileg bántalmazza. Mint azt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, a nő számos esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi vita után vagy mindenféle indok nélkül ütlegelte. Ezt tudni eddig a kapcsolati erőszak szekszárdi ügyéről.
A Tényeknek sikerült beszélnie az áldozattal, aki az arcát nem vállalva mert csak interjút adni, mert fél a bántalmazó ismerőseitől. Az asszony beszámolója szerint a 32 éves férfi rendszeresen ütötte, vágta őt a gyermekei előtt, volt olyan eset is, amikor egy késsel szurkálta az asszonyt.
Hónapok óta tartott a kapcsolati erőszak Szekszárdon
A hatóságok szerint a férfi hosszú ideje terrorban tartotta környezetét, és nem riadt vissza attól sem, hogy a legszorosabb családi kapcsolataiban kövesse el a legbrutálisabb cselekményeket. A rendőrségi akció mérete és a TEK bevonása is azt mutatja, hogy a férfi elfogása kiemelt biztonsági kockázatot jelentett.
Az ügyben megszólalt dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője is, aki hangsúlyozta: a gyanúsított szabadon engedése súlyosan veszélyeztetné a bírósági eljárást. Mint mondta, a férfi nagy eséllyel próbálná befolyásolni vagy megfélemlíteni a tanúkat, akár hozzátartozókat is, ezzel akadályozva a bizonyítást.
Veszélyt jelent a társadalomra
A bíróság vizsgálata feltárta: a férfi nemcsak Magyarországon, de az Európai Unión belül is volt már büntetve, összesen több mint nyolc alkalommal ítélték el különböző bűncselekményekért. Korábbi ítéletei között szerepelt kapcsolati erőszak is, így a törvényszék megállapította, hogy az esetleges újabb bűncselekmények elkövetésének veszélye rendkívül magas.
Mindezek alapján a Szekszárdi Törvényszék egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A végzés véglegessé vált, így a bűnlajstrommal terhelt gyanúsított biztosan rács mögött marad a közeljövőben.