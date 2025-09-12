Borzalom: késsel, a gyerekei előtt szurkálta az élettársát a TEK által elfogott férfi

Amint azt a hét elején megírtuk: egy helyi asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta mind lelkileg, mind testileg bántalmazza. Mint azt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, a nő számos esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi vita után vagy mindenféle indok nélkül ütlegelte. Ezt tudni eddig a kapcsolati erőszak szekszárdi ügyéről.

A kapcsolati erőszak szekszárdi gyanúsítottját a TEK és a helyi rendőrség munkatársai közösen fogták el forrás: Police.hu

A Tényeknek sikerült beszélnie az áldozattal, aki az arcát nem vállalva mert csak interjút adni, mert fél a bántalmazó ismerőseitől. Az asszony beszámolója szerint a 32 éves férfi rendszeresen ütötte, vágta őt a gyermekei előtt, volt olyan eset is, amikor egy késsel szurkálta az asszonyt.

Hónapok óta tartott a kapcsolati erőszak Szekszárdon

A hatóságok szerint a férfi hosszú ideje terrorban tartotta környezetét, és nem riadt vissza attól sem, hogy a legszorosabb családi kapcsolataiban kövesse el a legbrutálisabb cselekményeket. A rendőrségi akció mérete és a TEK bevonása is azt mutatja, hogy a férfi elfogása kiemelt biztonsági kockázatot jelentett.