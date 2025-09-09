8 órája
Milliókat gombolt le a „katonai orvos” a segítőkész nőről
Ismeretlen tettes csalt ki 5 millió 300 ezer forintot egy Tolna vármegyei nőtől.
A napokban tett feljelentést a Tamási Rendőrkapitányságon az az asszony, aki júliusban kapott Messenger üzenetet egy ismeretlen, de rokonszenves, magát katonai orvosként bemutató „férfitól” – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint azt részletezték, az idegen az üzenetben egy másik platform használatát javasolta, arra hivatkozva, hogy a Messenger használata és a telefonálás is tiltva van ott, ahol van. A rendszeres, napi többszöri üzenetváltás során kivívta az asszony szimpátiáját, ezután kérte meg, hogy segítsen. A szolgálatéért kapott jutalmait szerette volna a segítségével „kimenekíteni”, amihez egy futárszolgálatot kívánt igénybe venni.
Hihetetlen, hány embert vert át egy 25 éves férfi a neten – elképesztő pénznyelő csalássorozat
Az asszony szeretett volna segíteni, ezért nem is gyanakodott kezdetben. Rövid időn belül több kisebb-nagyobb összeget utalt el különböző jogcímeken más-más számlaszámokra. Leggyakrabban netbankon keresztül intézte a tranzakciókat, de volt, amikor valutát kellett váltania, mert úgy kérte a szolgáltató. Az utolsó utalás után döbbent rá, hogy becsaphatták és ezt egy jogban járatos ismerőse is megerősítette, ekkor tett feljelentést.
A rendőrség továbbra is kéri, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók, mindig ellenőrizzék az üzenetek feladóit! Azt ui javasolják, hogy próbáljanak telefonbeszélgetést kezdeményezni! Felhívják a figyelmet, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, feltehetően csalásról van szó!
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.
A rendőrök Tolna vármegyében a [email protected] e-mail címen is várják a témával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket.