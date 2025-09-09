szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

8 órája

Milliókat gombolt le a „katonai orvos” a segítőkész nőről

Címkék#Tamási Rendőrkapitányság#bűnügy#csalás

Ismeretlen tettes csalt ki 5 millió 300 ezer forintot egy Tolna vármegyei nőtől.

Teol.hu

A napokban tett feljelentést a Tamási Rendőrkapitányságon az az asszony, aki júliusban kapott Messenger üzenetet egy ismeretlen, de rokonszenves, magát katonai orvosként bemutató „férfitól” – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A mobile phone in the hands of a girl. A young woman in a black T-shirt is holding a phone. The fraudster sends an email message. The work of a freelancer, businessman. The wife checks messages and notifications on social networks. Wireless technologies.
Illusztráció: Getty Images

Mint azt részletezték, az idegen az üzenetben egy másik platform használatát javasolta, arra hivatkozva, hogy a Messenger használata és a telefonálás is tiltva van ott, ahol van. A rendszeres, napi többszöri üzenetváltás során kivívta az asszony szimpátiáját, ezután kérte meg, hogy segítsen. A szolgálatéért kapott jutalmait szerette volna a segítségével „kimenekíteni”, amihez egy futárszolgálatot kívánt igénybe venni. 

Az asszony szeretett volna segíteni, ezért nem is gyanakodott kezdetben. Rövid időn belül több kisebb-nagyobb összeget utalt el különböző jogcímeken más-más számlaszámokra. Leggyakrabban netbankon keresztül intézte a tranzakciókat, de volt, amikor valutát kellett váltania, mert úgy kérte a szolgáltató. Az utolsó utalás után döbbent rá, hogy becsaphatták és ezt egy jogban járatos ismerőse is megerősítette, ekkor tett feljelentést.

A rendőrség továbbra is kéri, hogy az online térben is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók, mindig ellenőrizzék az üzenetek feladóit! Azt ui javasolják, hogy próbáljanak telefonbeszélgetést kezdeményezni! Felhívják a figyelmet, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, feltehetően csalásról van szó!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.

A rendőrök Tolna vármegyében a [email protected] e-mail címen is várják a témával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu