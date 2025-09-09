Milliókat gombolt le a „katonai orvos” a segítőkész nőről

A napokban tett feljelentést a Tamási Rendőrkapitányságon az az asszony, aki júliusban kapott Messenger üzenetet egy ismeretlen, de rokonszenves, magát katonai orvosként bemutató „férfitól” – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Illusztráció: Getty Images

Mint azt részletezték, az idegen az üzenetben egy másik platform használatát javasolta, arra hivatkozva, hogy a Messenger használata és a telefonálás is tiltva van ott, ahol van. A rendszeres, napi többszöri üzenetváltás során kivívta az asszony szimpátiáját, ezután kérte meg, hogy segítsen. A szolgálatéért kapott jutalmait szerette volna a segítségével „kimenekíteni”, amihez egy futárszolgálatot kívánt igénybe venni.