Megrázó
1 órája
Kegyetlen gyilkosság történt a dunántúli városban, késsel szúrta mellkasba ismerősét a gyilkos
Forrás: police.hu
Egyelőre meg nem erősített információk alapján úgy tudjuk, péntek este megöltek egy embert Nagykanizsán, a Csengery utcában. Az ügyben a zaol.hu tájékoztatást kért a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, amint a válaszuk megérkezik, frissítjük írásunkat.
További részletek a Zaol.hu oldalon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre