Megrázó

1 órája

Kegyetlen gyilkosság történt a dunántúli városban, késsel szúrta mellkasba ismerősét a gyilkos

Teol.hu
Kegyetlen gyilkosság történt a dunántúli városban, késsel szúrta mellkasba ismerősét a gyilkos

Forrás: police.hu

Egyelőre meg nem erősített információk alapján úgy tudjuk, péntek este megöltek egy embert Nagykanizsán, a Csengery utcában. Az ügyben a zaol.hu tájékoztatást kért a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, amint a válaszuk megérkezik, frissítjük írásunkat.

További részletek a Zaol.hu oldalon.

