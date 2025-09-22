11 perce
Az egész padlás égett – ez bármelyik házban megtörténhet
A közelgő fűtési szezon előtt, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és megelőzhetőek a kéménytűzek, valamint el lehet végeztetni a szükséges javításokat. Szükséges ez már csak azért is, mert idén eddig 13 alkalommal vonultak a tűzoltók kéménytüzekhez.
Lerakódott korom okozott kéménytüzet újév első napján Attalán, egy Petőfi Sándor utcai lakóház szuterénjében. A kéménytűzhöz a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a kazánból eltávolították az éghető anyagot, és értesítették a kéményseprőket. Egy családi ház tetőszerkezete és a padláson tárolt fahulladék égett február 8-án Szakcson, a Hunyadi utcában. A tulajdonos egy kerti locsolótömlővel megkezdte a lángok oltását a dombóvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt. A tűzoltórajok két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Ez a két korábbi eset is tanulság arra nézve, hogy a biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek, és többet kell várni az ellenőrzésre. Ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb! – mondja Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Kéménytűz ellen: a családi házakban élőknek maguknak kell intézkedni
A fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.
Ha gázzal fűtünk, a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor évente érdemes szakemberrel megnézetni.
A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid mérgezésekhez is vezethetnek. Telefonon a 1818-as számot kell tárcsázni, majd a telefonos menüben az 1-es, a 9-es, majd ismét az 1-es nyomógombot kell megnyomni.
Ami éghető, az be is gyullad
A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.
A szemét nem fűtőanyag
Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni. Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott vagy kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét, és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom- és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. A nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetébe célszerű szén-monoxid érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.