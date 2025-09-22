Az egész padlás égett – ez bármelyik házban megtörténhet

Lerakódott korom okozott kéménytüzet újév első napján Attalán, egy Petőfi Sándor utcai lakóház szuterénjében. A kéménytűzhöz a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a kazánból eltávolították az éghető anyagot, és értesítették a kéményseprőket. Egy családi ház tetőszerkezete és a padláson tárolt fahulladék égett február 8-án Szakcson, a Hunyadi utcában. A tulajdonos egy kerti locsolótömlővel megkezdte a lángok oltását a dombóvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt. A tűzoltórajok két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Ez a két korábbi eset is tanulság arra nézve, hogy a biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek, és többet kell várni az ellenőrzésre. Ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb! – mondja Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Évente 800 alkalommal történik kéménytűz

Fotó: archív felvétel / Forrás: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kéménytűz ellen: a családi házakban élőknek maguknak kell intézkedni

A fűtési szezon közeledtével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kéményellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel.

Ha gázzal fűtünk, a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor évente érdemes szakemberrel megnézetni.

A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid mérgezésekhez is vezethetnek. Telefonon a 1818-as számot kell tárcsázni, majd a telefonos menüben az 1-es, a 9-es, majd ismét az 1-es nyomógombot kell megnyomni.

Ami éghető, az be is gyullad

A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni.