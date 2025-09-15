szeptember 15., hétfő

Baleseti összefoglaló

24 perce

Kerékpáros balesetek sora a hétvégén

Címkék#balesetek#elsőbbség#bicikli#jármű

Teol.hu

Szeptember második hétvégéjén Tolna vármegye útjain összesen 14 baleset történt, melyből négy végződött sérüléssel. A balesetekben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.

police.hu

Egy autós közlekedett Szekszárdon pénteken nem sokkal dél előtt, amikor egy szervízútra akart kanyarodni, azonban nem adott elsőbbséget a védett úton – gyalogos- és kerékpárúton – biciklijét toló férfinak, és a járműve elejével fellökte. A balesetet követően a gyalogos elvesztette egyensúlyát és elesett. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy súlyosan megsérült.

kép
police.hu

Egy másik, szintén súlyos sérüléssel végződő baleset Szekszárdon a Tinódi utcában történt szombaton délelőtt. Egy autós a parkolóba akart betolatni, azonban a manőver végrehajtása közben nem észlelte, hogy járműve kikerülését egy kerékpáros már megkezdte, és nekiütközött a bicikli hátuljának. A kerékpáros elvesztette egyensúlyát, és elesett. Az elsődleges információk szerint súlyosan megsérült a balesetben.

kép
police.hu

Könnyű sérüléssel járó baleset történt a Nagydorog és Györköny közötti útszakaszon pénteken a kora esti órákban. Egy férfi elektromos kerékpárral közlekedett Nagydorog felé, amikor elvesztette uralmát a járműve felett, lesodródott az útpadkára, majd a közeli bokros területen elesett.

kép
police.hu


 

