Baleset

3 órája

Egy délelőtt alatt két autó is a szalagkorlátnak hajtott az M6-oson, Bölcskénél

Címkék#m6#balesetek#szalagkorlát

Három közúti baleset is történt vasárnap Tolnában.

Teol.hu
Szalagkorlátnak ütközött a autó az M6-oson (Fotó: TVMKI)

Letért az úttestről, majd árokba borult egy személyautó vasárnap hajnalban Szekszárd térségében. A járművet a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították. Személyi sérülés nem történt.

Délelőtt, Bölcske térségében, az M6-os autópályán két autó is szalagkorlátnak ütközött, sérülés egyik esetben sem történt.

Nem egy, hanem két autó is a szalagkorlátnak ütközött Bölcskénél (Fotó: TVMKI)

 

 

