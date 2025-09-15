Egy délelőtt alatt két autó is a szalagkorlátnak hajtott az M6-oson, Bölcskénél

Letért az úttestről, majd árokba borult egy személyautó vasárnap hajnalban Szekszárd térségében. A járművet a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították. Személyi sérülés nem történt.

Délelőtt, Bölcske térségében, az M6-os autópályán két autó is szalagkorlátnak ütközött, sérülés egyik esetben sem történt.