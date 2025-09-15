Baleset
53 perce
Egy délelőtt alatt két autó is a szalagkorlátnak hajtott az M6-oson, Bölcskénél
Három közúti baleset is történt vasárnap Tolnában.
Szalagkorlátnak ütközött a autó az M6-oson (Fotó: TVMKI)
Letért az úttestről, majd árokba borult egy személyautó vasárnap hajnalban Szekszárd térségében. A járművet a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították. Személyi sérülés nem történt.
Délelőtt, Bölcske térségében, az M6-os autópályán két autó is szalagkorlátnak ütközött, sérülés egyik esetben sem történt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre